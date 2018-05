Syöpähoitojen rasittama senaattori John McCain ei halua Trumpia hautajaisiinsa

81-vuotias republikaaneja edustava arizonalaissenaattori on käynyt läpi raskaita syöpähoitoja sen jälkeen, kun hänellä todettiin aivokasvain viime kesänä. McCainia on hoidettu Phoenixin Mayo Clinic -sairaalassa.

McCain on toivonut pystyvänsä palaamaan Washingtoniin senaattiin, mutta terveyshuolet ovat estäneet paluun monen kuukauden ajan. Hän on ollut Arizonassa ja viettänyt syöpähoitojen välillä aikaa kotitilallaan. McCain on tosin osallistunut senaatin toimintaan etäyhteydellä.