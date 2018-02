Syyrian Ghoutan pommituksissa kuollut jo 250 ihmistä, loukkaantuneita yli tuhat

Hallituksen joukkojen pommituksissa Ghoutan kaupungissa on kuollut ainakin 250 ihmistä sunnuntaista lähtien. Loukkaantuneita on noin 1 200.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan uhreja on eniten sitten vuoden 2013 kemikaali-iskun samassa kaupungissa. Ghouta on viimeinen kapinallisalue lähellä pääkaupunki Damaskosta.