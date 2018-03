Syyrian hallitus iski jälleen Itä-Ghoutaan – avustussaattue poistui, ainakin yhdeksän kuoli

Itä-Ghoutassa on kuollut lähes 800 siviiliä sen jälkeen, kun hallitus aloitti iskut alueelle vajaa kuukausi sitten.

Itä-Ghouta on viimeinen merkittävä kapinallisten hallussa oleva alue Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähellä. Hallituksen joukot ovat piirittäneet aluetta vuodesta 2013 lähtien. Itä-Ghoutassa on noin 400 000 asukasta. Heillä on ollut huutava pula ruuasta ja lääkkeistä jo ennen nykyisen hyökkäyksen alkua.