Syyrian isku: Suomalaisasiantuntija ihmettelee ajankohtaa – itse iskun syy yhä mysteeri

– Yksi vaihtoehto on se, että Syyrian hallinto pyrkisi säästämään erikoisjoukkojaan, jotka ovat kovan paineen alla ja joita kuolee operaation aikana koko ajan. Jotkut tutkijat puhuvat tällaisesta kauhuvaikutelmasta, mutta sekin on vähän epäselvää, koska tässä on näin monta vuotta sodittu, olisiko sillä mitään lisäpointtia, Alaranta sanoi MTV:n Seitsemän uutisten lähetyksessä.