Tähän verrattuna länsimetro oli pientä – Pariisin metrolaajennus sai 12 miljardin lisälaskun, projekti ei valmistune 2024 olympialaisiin

Pariisin metroverkoston laajennus on yksi Euroopan suurimmista infrastruktuurihankkeista. Sen on laskettu maksavan 26,5 miljardia euroa mutta uusimmissa arvioissa hintalapuksi on tulossa 12 miljardia euroa alkuperäistä, vuonna 2013 tehtyä arviota suurempi summa eli 38,5 miljardia euroa. Lisähintaa olisi siis tulossa jopa 45 prosenttia alkuperäiseen hinta-arvioon verrattuna.