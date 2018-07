Taifuuni rantautui Japaniin luonnonmullistuksien riepottelemalle alueelle – 36 000 evakuoitu ja 400 lentoa peruttu

Myrskyn odotetaan saapuvan läntiselle Chugokun alueelle myöhemmin sunnuntaina. Alue on aiemmin kärsinyt rankkasateiden aiheuttamista maanvyöryistä ja tulvista, joiden vuoksi 220 henkilöä menetti henkensä. 4 000 paikallista on yhä väliaikaismajoituksessa luonnonmullistuksen vuoksi.

Shobaran alueella on ryhdytty runsaisiin evakuointeihin myrskyn vuoksi: 36 400 asukasta on evakuoitu myrskyn tieltä. Myös 410 kotimaan lentoa on peruttu taifuunin vuoksi.