Oletko taiteellinen ja luova ihminen? Voi tuplata vakavan mielisairauden riskin

Käsitys siitä, että luovuus kulkee yhdessä mielenterveyshäiriöiden kanssa, on tiukkaan juurtunut – kukapa ei olisi kuullut ”luovasta hulluudesta” tai "kärsivästä taiteilijasta." Nyt stereotypia saa vahvistusta: tutkimuksen mukaan luovat ihmiset sairastuvat skitsofreniaan lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut.

The British Journal of Psychiatryssä julkaistussa tutkimuksessa kerättiin tilastotietoa ruotsalaisten mielenterveydestä ja verrattiin taideaineita yliopistoissa opiskelleita koko väestöön.

Aivojen rakenteissa yhteyksiä

Vastaavia tuloksia on saatu aiemminkin , mutta Ruotsissa tehty tutkimus on tähän mennessä laajin.

Vaikka tarkka mekanismi yhteyden takana ei ole tiedossa, tutkimusryhmää johtanut James McCabe kertoo New Scientist -julkaisun haastattelussa tutkimuksen todistavan, että samat geenit, jotka vaikuttavat luovuuteen, vaikuttavat myös mielenterveyteen.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä luovien ihmisten ja skitsofreniaa sairastavien aivojen rakenteessa.

Skitsofrenia hyvin harvinainen sairaus

Nyt julkaistu tutkimus on otsikoitu tavalla, jossa yhdistetään taiteellinen luovuus suoraan skitsofrenian riskiin, mutta on syytä muistaa, etteivät kaikki luovat ihmiset hakeudu opiskelemaan taideaineita. Ja että vaikka riski onkin suurempi, skitsofrenia on hyvin harvinainen sairaus myös taideaineita opiskelleiden keskuudessa.