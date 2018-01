Taivaalta pudonnut jäinen kakkakimpale aiheutti hämmennystä Intiassa – paikalliset luulivat ulkoavaruuden kappaleeksi

Viranomaisilla on kuitenkin vahva epäilys, että kimpale on pudonnut ulkoavaruutta lähempää intialaiskylään. Jääpallo on todennäköisesti lentokoneen käymälästä vuotanutta, jäätynyttä ulostetta. Koska lentokoneet lentävät olosuhteissa, joissa lämpötila on miinusasteen puolella, lentokoneen ulkopuolelle päätyvä neste voi jäätyä.