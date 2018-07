Talouskriisin karu seuraus: Venezuelassa siirrytty paikoin pelkkään vaihtokauppaan

20 000 asukkaan Rio Chicosta on matkaa maan pääkaupunkiin Caracasiin noin 100 kilometriä. Sen kaduilla kalastajat käyvät torikauppaa saaliistaan, mutta rahaa he eivät saa vastineeksi. Eväkkäistä maksetaan muun muassa jauhoilla, riisillä tai ruokaöljyllä.

Hyperinflaatio on nostanut maassa hintoja niin kovalla tahdilla, että pientenkin elintarvikemäärien ostamiseen vaadittaisiin iso nippu seteleitä. Maan keskuspankki ei ole pystynyt painamaan seteleitä tarpeeksi nopeasti.

Eritoten syrjäseuduilla rahan arvo on huvennut lähes olemattomaksi. Siksi myyminen ja ostaminen tapahtuu vaihtokaupalla.

Ennen yksi Etelä-Amerikan vauraimmista maista on ajautunut talouskriisiin vähitellen presidentti Nicolas Maduron valtakaudella. Hyperinflaatio on jatkunut pitkään ja monista elintarvikkeista sekä lääkkeistä on pulaa.