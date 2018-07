Tämä mies perusti valeuutisten paljastuskeskuksen: "Putinin lipsautus Helsingissä kertoi totuuden – Ukrainan menestys olisi hänelle myrkkyä"

Venäjän presidentti käytti lehdistötilaisuudessa yhdessä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa kansanäänestyksestä ilmaisua "me järjestimme", kun virallinen versio on ollut passiivimuodossa "kansanäänestys järjestettiin".

– Se oli Putin, joka järjesti kansanäänestyksen Krimin liittämisestä. Hänelle oli luontevaa tehdä tuollainen möläytys julkisesti, koska hän on ajatellut niin koko ajan, sanoo Vasyl Myroshnychenko, Ukraine Crisis Media Centerin perustaja, MTV Uutisten haastattelussa Porin SuomiAreenan yhteydessä.

– Lännessä on ollut alusta lähtien selvää, etteivät "pienet vihreät miehet" olleet keitä tahansa, vaan venäläisjoukkoja Krimin tukikohdista ja että kansanäänestys tehtiin aseella uhaten.

– Nyt kun Krimin asukkaat ovat venäläisiä mutta myös ukrainalaisia, venäläispassi on matkustusasiakirja. Kun Ukrainan passinhaltijoille tarjottiin viisumivapaus Schengen-maille, biometrisen Ukrainan passin suosio kasvoi, koska venäläispasseilla pitää hakea viisumia.

"Venäjä muuttelee valeuutisiaan"

– Nyt maassa on puolitoista miljoonaa sisäistä pakolaista ja Venäjä yrittää levittää uusia kauhukuvia. Syyllistä haetaan Ukrainan nykyjohdon väitetystä kyvyttömyydestä tarjota kansalaisille toimivaa yhteiskuntaa ja johdon epäonnistuneesta talouspolitiikasta. Suuri osa tästä on täysin keksittyä, Myroshnychenko lataa.

Hänen mukaansa Venäjällä on kolmenlaisia yleisöjä valeuutisilleen, kotimainen, lähiulkomainen ja kansainvälinen.

– Mitä kerrotaan Saksassa, Ranskassa tai Suomessa, on tarkkaan kohdennettua. Ukrainassa osa mediasta on venäläisomistuksessa ja parlamentissa on venäläismielisiä puolueita, mikä tekee tilanteesta vaikean. Mutta nyt tiedämme tämän, ja osaamme kohdata asian eri tavalla.