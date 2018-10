Tämän tiedämme Pittsburghin joukkoampujasta: Julkaisi somessa vain hetkiä ennen hyökkäystä

Joukkoammuskelusta epäilty on 46-vuotias Robert Bowers, kertovat lukuisat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ampujaa on kuvailtua ulkonäöltään parrakkaaksi ja tukevarakenteiseksi.

"Se on menoa"

– En voi katsoa vierestä, kun kansaani teurastetaan, Bowers kirjoitti. Viestinsä hän lopetti lausahdukseen "I'm going in", vapaasti suomennettuna "se on menoa".