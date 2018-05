Tanskassa "gettoalueilla" yksivuotiaat lapset pakotetaan päiväkotiin - maahanmuuttajalapset halutaan pois rinnakkaistodellisuudesta

Hallituksen tämänpäiväisen ilmoituksen mukaan tarkoitus on opettaa maahanmuuttajataustaisille lapsille päiväkodeissa demokratiaa, tasa-arvoa ja muun muassa tanskalaisille tärkeitä juhlapäiviä.

Tanskassa hallitus pääsi asiasta yhteisymmärrykseen oppositiopuolueiden kanssa. Mukana päätöstä tekemässä oli myös sosiaalidemokraattinen puolue, joka on viime vuosina koventanut linjaansa maahanmuuttokysymyksissä.

Lapsille halutaan samat mahdollisuudet tanskalaisten kanssa



– Tämä tarkoittaa, että lapsi jää jälkeen koulussa. Olemme tähänkin saakka voineet velvoittaa lapset päiväkotiin kolmevuotiaana mutta tämä on liian myöhään. Haluamme heidät päiväkotiin jo aiemmin ja siksi me velvoitamme nyt lapset päiväkotiin yksivuotiaasta lähtien, jos he asuvat gettoalueilla.