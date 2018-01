Tässä puhuu 1700-luvulla syntyneen presidentti John Tylerin lapsenlapsi – kyllä, hän siis on yhä elossa

Yhdysvaltalaismediassa Lyon Tyler Jr:n ja hänen veljensä Harrison Tylerin historiaa on kuvailtu osuvasti pienellä dialoginpätkällä.

– No ensimmäinen maailmansotako sitten?

– He tappavat toisensa, molemmin puolin. Kampanjat ovat kauhistuttavia. Niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä todella tarvitsisimme.

John Tylerin suku on onnistunut pysymään virkeänä 228 vuotta, mutta vain kolmen sukupolven voimin.

– Sekä isoisäni että isäni olivat naimisissa kahdesti, Harrison Tyler on vastannut, kun häneltä on udeltu, miten hämmentävä sukulinja on mahdollista.