Tätä koiraa Kolumbian pahin huumekartellikin pelkää – kokaiinia nuuhkivasta Sombrasta luvattu 60 000 euron tapporaha

Kolumbian kuuluisin koira lienee 6-vuotias Sombra ("Varjo"). Maan huumepoliisille työskentelevä saksanpaimenkoira on tarkkanenäinen nuuskija. Sombra on tähän mennessä paljastanut Urabeños-mafiajärjestön kokaiinilasteja jopa yhdeksän tonnin verran ja sen nuuhkinta on johtanut yhteensä 245 ihmisen pidätykseen.