Teinityttö suunnitteli tuhoisaa terrori-iskua Lontooseen – epäillään kuuluneen Isis-soluun siskonsa ja äitinsä kanssa

Safaa Boular on yksi nuorimmista terroristisen teon suunnitteluista tuomittu nainen Iso-Britanniassa. Naisen kerrotaan puhuneen aseellisesta iskusta British Museumiin Lontoon ydinalueella yhdessä hänen Isisiin liittyneen kumppaninsa kanssa. Boular sai myös tuomion yrityksestä matkustaa terroristisessa tarkoituksessa Syyriaan.

Boular on asunut Lontoon lounaisosassa yhdessä äitinsä kanssa. Hänen siskonsa on jo aiemmin todettu syylliseksi veitsi-iskun suunnitteluun Lontoossa. Tyttöjen äiti on jo myöntänyt avustaneensa heitä ja myös perheen läheinen ystävä oli tietoinen naisten suunnitelmista.