Teinityttö työnsi ystävänsä sillalta 18 metrin pudotukseen – tönäisty selvisi kuin ihmeen kaupalla: "Vesi on kuin betonia"

Ystävänsä sillalta työntänyt Smith kertoo pyytäneensä tekoaan anteeksi Holgersonilta ja tuntevansa pahaa oloa tapahtuneesta. Smith on pysynyt poissa kotoa, sillä hän on saanut uhkauksia tapahtumien johdosta.

Vesi kuin betonia

Kuoleman mahdollisuus on 50 prosenttia, kun pudotus on kolme kertaa ihmisen pituus, kertoo Kirurgi MaryClare Sarff. Vesi on silloin kuin betonia.