Thaimaalaisen jalkapallojoukkueen etsinnöissä ollaan lähellä läpimurtoa – sukeltajat löytäneet luolastosta kuivan alueen

Yhdeksän päivää kadoksissa olleet thaimaalaispojat voivat pelastajien mukaan olla luolaston korkeammalla kohdalla tulvavesien ulottumattomissa. Kuiva alue on useiden kilometrien päässä luolaston suuaukosta.

Luolastoalueen tulvavesi on vetäytynyt viime päivinä, mikä on helpottanut viranomaisten etsintöjä. Käytössä on myös ollut veden poistoon tarkoitettuja pumppausjärjestelmiä.