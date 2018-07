Hääpäivä vaihtui pelastustoimiin Thaimaassa – suomalaissukeltaja kertoo, miten hurja urakka lasten pelastaminen on: "Pojilla on sukellettavaa noin kilometri"

Joukkue jäi valmentajansa kanssa jumiin luolastoon lähes kaksi viikkoa sitten, kun alueella alkoivat rankkasateet. He eivät pääse enää pois luolasta, koska uloskäynti on tukkiutunut vedellä.

Säälosuhteet ovat Paasin mukaan parantuneet: vedenpinta on laskenut, näkyvyys parantunut ja voimakas virtaus on vähentynyt. Luola ei ole enää kokonaan veden peitossa, joten koko matkaa ulos ei tarvitsisi enää sukeltaa, vaan osan matkasta voisi kävellä ja välissä pitää taukoja.

Paikalla on satoja ihmisiä, joihin lukeutuu toimittajia, erikoisjoukkoja ja sukeltajia Australiasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Lapset olivat kertoneet, että luolaan on kuulunut eläinten ääniä. Tästä pääteltiin, että luolasta voisi päästä ulos myös jotakin toista reittiä pitkin.

Molempia vaihtoehtoja ei voida edistää samanaikaisesti, koska luola on ahdas.

Lasten luokse menee sukeltamalla noin kolme tuntia, mutta poispäin pääsee tunnissa, koska siihen suuntaan on myötävirta.

Paasi kutsuttiin paikalle, koska hänellä on melkoisesti kokemusta: hän on ollut sukeltamassa Thaimassa 19 vuotta, tuntee paikat, osaa hieman kieltä ja hänellä on välineistöä luolasukeltamiseen.