Thaipojat luolasta löytänyt pelastaja paljastaa yksityiskohtia ensihavainnoista – suhtautuu itse tekoon vaatimattomasti: "Työmme on sankaritoiminnan vastakohta"

– Emme ole sankareita. Se mitä me teemme, on hyvin laskelmoitua, hyvin rauhallista. Se on sankaritoiminnan vastakohta.

Ensimmäinen havainto oli haju

– Me sukellamme veden alla olevissa luolissa ja aina kun löydämme ilmataskun, me nousemme pintaan ja huudamme sekä haistelemme. Tässä Thaimaankin tapauksessa me haistoimme lapset ennen kuin me kuulimme tai näimme mitään.