The Guardianin kolumnisti lyttää Helsingin huippukokouksen merkityksen: Putin hykertelee Trumpin selän takana – "maamerkki onnettomalle tapahtumalle"

Kolumnisti Natalie Nougayréde perustaa väitteensä siihen, että Venäjä ei ole taloudelliselta painoarvoltaan kovin iso. Maan talous rämpii pakotteiden takia ja on juuri ja juuri Italian talouden kokoluokkaa.

"Imagovoitto Venäjälle"

Kolumnisti kirjoittaakin suoraan, että ainoa, joka voittaa kokouksen annissa, on henkilö, joka otattaa itsestään kuvia paidattomana Siperiassa.

Ei se toinen, joka on kuvattu usein golfkärryn kyydissä. Hänen mukaansa Helsinki tuleekin olemaan vain maamerkki onnettomalle tapahtumalle.

Nougayréde luettelee monia syitä sille, miksi kokous on ennen kaikkea Venäjälle imagovoitto. Hänen mukaansa niin Trump kuin Putin ovat erikoistuneet maailman poliittisen rauhan häirintään.

Trump on ilmaissut monesti, että Yhdysvaltojen pitäisi vähentää Nato-läsnäoloaan Euroopassa ja kirjoittaja arvelee, että tässä Putin tukee Trumpia, joka taas on kuuluisa siitä, että möläyttelee asioita ennen kuin on jutellut asioista taustavoimiensa kanssa.