The Sun: Brittihallitus suunnittelee erikoista ratkaisua Pohjois-Irlannin rajaongelmaan – osa Britanniasta noudattaisikin kaksia eri sääntöjä

The Sunin mukaan ministeri suunnittelee myös koko Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajan kattavaa 10 mailin eli noin 16 kilometrin levyistä ”taloudellista eritysaluetta”, jonka sisällä yrityset noudattaisivat samoja sääntöjä. Eritysalue tehtäisiin erityisesti seudun maitotilallisille, joiden liiketoiminnasta muodostuu valtaosa rajan yli menevästä liikenteestä.

Suostuuko Mayn liittolainen?

Tällä hetkellä tavarat ja ihmiset liikkuvat rajan yli vapaasti. Irlanti on uhannut jopa estää mahdollisen EU:n ja Britannian sopimuksen synnyn, jos entinen raja palautetaan.

Rajan palauttamisen on pelätty myös epävakauttavan aluetta ja jopa rikkovan Pohjois-Irlannin niin kutsuttua pitkänperjantain rauhansopimusta.

The Sunin mukaan suunnitelma Pohjois-Irlannin kaksoisroolista voi kuitenkin raivostuttaa pohjoisirlantilaisen unionistipuolueen DUP:n. Pienellä puolueella on kokoaan suurempi vaikutusvalta Britannian politiikkaan, sillä pääministeri Theresa Mayn hallitus on riippuvainen DUP:n tuesta parlamentissa.