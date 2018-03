Tiina, 41, katosi Dubaista lähteneeltä huvijahdilta jäljettömiin – veljen riipaiseva kirjoitus: "Tämä on perheen pahin painajainen, yhtä helvettiä"

Kadonneen Tiina Jauhiaisen veli, Oku Jauhiainen ei halunnut kommentoida tapausta tarkemmin MTV Uutisille. Hän kuitenkin vahvistaa, että brittijärjestö Detained in Dubain sivulla julkaistu omaisten lausunto on hänen kirjoittamansa, ja siinä olevat tiedot pitävät paikkaansa.

"Rakastettu tytär"

– Hän halusi aina nähdä maailmaa, hän välittää vähän materiaalisesta hyvinvoinnista tai omistajuudesta. Hän uskoo, että varakkuus löytyy maailmaa tutkimalla, tapaamalla ihmisiä ja tekemällä ystäviä. Hän on matkustellut laajalle ja kauas. Me ihailemme hänen rohkeutta ja intohimoa elämään.

Tutustui Dubaissa prinsessaan

Tiinan puhelin mykistyi

"Kulunut viikko kuin elämistä helvetissä"



– Perheemme on järkyttynyt siitä, että Tiina, hänen rakas ystävä Latifa ja monia muita on kadonnut tavalla, jossa näyttää olevan kauheat olosuhteet. Kulunut viikko on kuin elämistä helvetissä, tämä on perheen pahin painajainen ja me vetoamme kaikkiin ihmisiin missä tahansa, Dubaissa tai Intiassa tai missä tahansa muualla, jolla on tietoa, että ottaa yhteyttä omaisiin.