Tillerson: Pakotteet vahingoittaneet Pohjois-Koreaa – Japanin vesille ajautunut aluksiinsa kuolleita kalastajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Reutersille aiemmin, että Venäjä on auttanut Pohjois-Koreaa välttämään kansainvälisiä pakotteita.

– Meillä on todisteita siitä, että nämä pakotteet alkavat todella vahingoittaa maata, Tillerson sanoo.

Hän kertoo Japanin raportoineen useista Pohjois-Korealaisista kalastusaluksista, joita on ajautunut Japanin vesille. Kalastusaluksia on löytynyt yli sata. Kaksi kolmannesta alusten miehistöstä on löytynyt kuolleena.