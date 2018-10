"Todella hirvittävä rikospaikka" – Pittsburghin synagoga-ammuskelua tutkitaan viharikoksena

– Se on todella hirvittävä rikospaikka, yksi pahimmista, mitä olen nähnyt, sanoi Hissrich tiedotustilaisuudessa.

Hissrichin mukaan tapausta tutkitaan viharikoksena, sillä ampuja oli huutanut "kaikkien juutalaisten on kuoltava". Hissrichin mukaan yhteisö ei ole välittömässä vaarassa ja ampuja on sairaalassa. Tapauksen tutkinta on siirretty liittovaltion poliisille FBI:lle.