Traaginen loppu siirtoyritykselle: kahdeksan äärimmäisen uhanalaista sarvikuonoa kuoli uudella luonnonsuojelualueella

Kahdeksan yksilön yhtäaikainen menetys katastrofi

Maailmassa arvioidaan olevan alle 5500 penssasarvikuonoyksilöä, joista 750 on Keniassa. Kahdeksan yksilön yhtäaikainen menetys on katastrofi, totesi kenialainen luonnonsuojelija Paula Kahumbu.

Myös sarvikuonoja pelastavan Save the Rhino -organisaation toimitusjohtaja Cathy Dean yhtyi suruun.

– On aivan järkyttävä tragedia menettää kahdeksan eläintä tällä tavalla. Tärkeintä on kuitenkin selvittää, miten näin pääsi käymään. Kenian on nyt tuotava paikalle ulkopuolisia asiantuntijoita muista maista – esimerkiksi Namibiasta, hän totesi.