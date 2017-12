Trump hämmentää jälleen: "Vanhalle kunnon ilmaston lämpenemiselle voisi olla käyttöä"

Etenkin Yhdysvaltain itäosissa on viime päivinä kärvistelty poikkeuksellisen viileissä säissä. Ennusteiden mukaan myös tulevina päivinä lämpötilat jäävät reilusti alle keskiarvon. Esimerkiksi New Yorkiin on povattu vuodenvaihteelle alhaisimpia lämpötiloja sitten 1960-luvun.