Trump hyväksyi kiistellyn FBI-muistion julkaisemisen – ylittikö FBI valtansa ja vakoili Trumpin avustajia?

LUE MYÖS: T ällainen on kiistelty FBI-muistio

Demokraattien mukaan muistion julkaiseminen on yritys kaataa Trumpiin itseensä kohdistuva Venäjä-tutkinta. FBI on vakavasti varoittanut julkaisemisen vaarallisuudesta kansalliselle turvallisuudelle.

FBI:n mukaan muistio sisältää erittäin salaisia tietoja. Toisaalta FBI sanoo, että muistiosta on nykymuodossaan poistettu joitakin olennaisia osia, joiden puute muuttaa muistion pääviestin täysin erilaiseksi kuin mitä alun perin oli tarkoitettu.

Presidentti Trump on syyttänyt huippuvirkamiehiä FBI:n ja oikeusministeriön politisoimisesta ja demokraattipuolueen pussiin pelaamisesta. Väite on sinänsä erikoinen, että hän on itse erottanut entisen FBI:n johtajan James Comeyn ja nimittänyt tilalle nykyisen johtajan Cristopher Wrayn. Sekä Comey että Wray ovat taustaltaan republikaaneja.