Trump kohautti kehumalla väkivallasta syytettyä Valkoisen talon ex-työntekijää

Asiaa perjantaina kommentoinut Trump sanoi toivovansa aiemmin tällä viikolla eronneelle Rob Porterille kaikkea hyvää ja sanoi tämän tehneen työnsä hyvin. Trump myös sanoi uskovansa, että Porterilla on hieno ura edessään.

Washington Postin mukaan myös toinen Valkoisen talon työntekijä, puheenkirjoittaja David Sorensen on eronnut tällä viikolla väkivaltasyytösten takia. Sorensen erosi, koska hänen entinen vaimonsa syyttää häntä fyysisestä ja henkisestä väkivallasta.

John F. Kelly valmis eroamaan?

New York Timesin tietojen mukaan kritiikin kohteeksi joutunut Valkoisen talon kansliapäällikkö John F. Kelly on ilmoittanut olevansa valmis eroamaan. Asiasta on kertonut lehdelle kaksi viranomaislähdettä, jotka painottivat, ettei Kelly ole tehnyt virallista ehdotusta erostaan.