Trump luonnehtii itseään “erittäin vakaaksi neroksi”

Tuoreessa paljastuskirjassa Trumpin kykyä toimia presidenttinä on vahvasti kyseenalaistettu.

-Itse asiassa läpi koko elämäni kaksi suurinta etuani on ollut henkinen vakaus ja nokkeluus... Siirryin menestyksekkäästä liikemiehestä kärkikastin TV-tähdeksi ja Yhdysvaltain presidentiksi (ensimmäisellä yrityksellä). Tätä voisi luonnehtia - ei pelkästään nokkeluudeksi, vaan neroudeksi…ja erittäin vakaaksi neroksi, Trump viestittää.

Michael Wolffin paljastuskirja Fire and Fury: Inside the Trump White House on noussut välittömästi myyntihitiksi.