Trump pehmentää sanojaan Syyrian pommittamisesta – "Se voi tapahtua pian tai ei ollenkaan"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vetänyt sanojaan takaisin koskien kommenttiaan iskeä Syyriaan ohjuksilla. Useat länsimaat ovat kertoneet epäilevänsä Syyrian armeijan tehneen Douman kaupungissa viime lauantaina kemikaali-iskun, jossa on kerrottu kuolleen kymmeniä ihmisiä. Kysymys toimista Syyriaa vastaan on kiristänyt viime päivät Yhdysvaltain ja Venäjän välejä.