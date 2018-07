Trump ryöpytti jälleen mediaa Twitterissä, aikoo jatkaa valittamistaan – "Meillä menee paljon paremmin kun yhdelläkään toisella maalla!"

Kovan arvostelun kohteeksi Helsingin huippukokouksen jälkimainingeissa joutunut Trump on jälleen kerran syyttänyt median edustajia valehtelijoiksi.

– "Valeuutismedia" on tullut hulluksi! He tekevät juttuja ilman taustatietoja, lähteitä tai todisteita. Monet minusta tai läheisistäni kirjoitetuista jutuista ovat täysin fiktiota. Ongelmana on, että valittaminen antaa heille lisää julkisuutta. Mutta valitan joka tapauksessa, Trump kirjoittaa.