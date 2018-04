Trump syyttää WTO:ta epäreiluksi: "Kiina saa valtavia etuja"

– Kiinaan, joka on suuri talousmahti, suhtaudutaan WTO:ssa kehittyvänä valtiona. Järjestö antaa Kiinalle varsinkin Yhdysvaltoihin nähden valtavia etuja, Trump kirjoittaa.

– WTO on epäreilu Yhdysvalloille, Trump lopettaa twiittinsä.

Valkoisen talon talousneuvonantaja Larry Kudlow on tänään kertonut FOX Business Networkin haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on käynnissä talousneuvotteluja. Hän ei kuitenkaan tarkentanut millaisista neuvotteluista on kyse.