"Trump valitti, että tv on rikki, koska siinä ei ole Gorilla-kanavaa" – moni uskoi kohukirjan hengessä tehtyä armotonta Twitter-pilaa

Niinpä kirjasta vuodatettujen lainausten mukaan "Trump ei itse asiassa koskaan halunnutkaan voittaa vaaleja" tai päästrategi Steve Bannonin mukaan "Trumpin pojan tapaaminen venäläisten kanssa on maanpetoksellista". Nämä tiedot myös todella löytyvät kirjasta.

"Trump valittaa, että gorillat eivät näy televisiossa"



Twiitti menee näin: Ensimmäisinä öinä Valkoisessa talossa presidentti Trump valitti, että hänen makuuhuoneessaan oleva tv on rikki, koska siinä ei ole Gorilla-kanavaa. Trump oli siinä käsityksessä, että oli olemassa tv-kanava, joka näyttää vuorokauden ympäri gorilloihin liittyvää materiaalia.

Henkilökunta poisti dokumenteista kaikki kohdat, joissa gorillat eivät hakanneet toisiaan ja vihdoin presidentti oli tyytyväinen. "Joinakin päivinä hän katsoo Gorilla-tv:tä 17 tuntia putkeen", eräs sisäpiiriläinen kertoi minulle. "Hän on polvillaan television edessä, naama kymmenen sentin päässä kuvaruudusta ja sanoo rohkaisevia asioita gorilloille tyyliin 'tapa jolla isket tuota toista gorillaa, oli hyvä'. Luulenpa hänen uskovan, että gorillat voivat kuulla häntä."

Twiitille kymmeniätuhansia tykkäyksiä



Liberaalissa Brookings-tutkimuslaitoksessa työskentelevä tutkija ja toimittaja Shadi Hamid oli yksi, joka ainakin leikki ottavansa valheen todesta. Hamid twiittasi, että lainaus on "Wolffin kirjan parasta antia".

Pian lainaus alkoi hämmentää ihmisiä. New York Timesin toimittaja kysyi Twitterissä: "Onko Gorilla-kanava-juttu totta vai tarua? Mielestäni se on keksitty mutta ihmiset kommentoivat sitä kuin se olisi totta enkä enää tiedä, kuka tässä on väärässä. Jos ymmärrätte, mistä nyt puhun niin älkää katsoko alkuperäistä juttua, koska kyseessä voi olla keksitty juttu."