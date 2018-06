Trump vapautti elinkautisvangin tavattuaan tositelevisiotähti Kim Kardashianin

Trump ilmoitti vapauttavansa 21 vuotta vankilassa olleen naisen sen jälkeen, kun Trump oli tavannut tositelevisiotähti Kim Kardashianin. Kardashian on puhunut pitkään naisen vapauttamisen puolesta.

Valkoisen talon tiedotteessa sanotaan, että armahduksen saanut nainen on ottanut vastuun menneisyyden tapahtumista ja käyttäytynyt mallikelpoisesti kahden vuosikymmenen ajan. Valkoisen talon mukaan nainen on työskennellyt vankilassa ahkerasti parantaakseen tapansa ja hän on toiminut mentorina muille vangeille.