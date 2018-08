Trump vetosi oikeusministeriinsä Venäjä-tutkinnasta: "Lopeta tämä kirottu noitajahti"

Yhdysvaltojen presidentti on Twitterissä kehottanut oikeusministeri Jeff Sessionsia panemaan stopin erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnalle. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vuonna 2016. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The Guardian.