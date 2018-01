Trumpilta täyskäännös: Kertoo olevansa valmis takaamaan unelmoijille kansalaisuuden 10–12 vuodessa

Unelmoijilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat Daca-suojeluohjelman piirissä. Ohjelma on taannut yli 700 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Ohjelma on Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus ja Trumpin hallinto on halunnut lakkauttaa sen.