Trumpin lakimies hakee rajoituksia takavarikoitujen dokumenttien käyttöön – maksoi aikuisviihdetähti Stormy Danielsille vaikenemisesta

Cohen on myöntänyt maksaneensa Danielsille, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, 130 000 dollaria Trumpin vaalikampanjan aikaan lokakuussa 2016, jota Daniels pysyisi hiljaa vuoden 2006 seksisuhteestaan Trumpiin.

"Tuhansia takavarikoituja asiakirjoja, jotka eivät liity Trumpiin"

Liittovaltion poliisi FBI teki viime viikolla etsintöjä Cohenin kotiin, toimistoon ja hotellihuoneisiin. Etsinnöissä takavarikoitiin asiakirjojen lisäksi ainakin Cohenin puhelimia. Cohen on sitä mieltä, että aineistoa ei voi luottamuksellisuuden takia käyttää todisteena oikeudessa.

Cohen on pyytänyt, että hänen asianajajansa saavat nähdä takavarikoidun materiaalin ennen tapauksen syyttäjiä. Näin Cohen voisi määritellä sen, mitkä dokumentit kuuluvat hänen näkemyksensä mukaan juristin ja asiakkaan väliseen luottamukselliseen yhteydenpitoon.

Cohenin asianajaja Todd Harrison sanoi, että takavarikoituja dokumentteja on tuhansia ja että niistä useat eivät liity Trumpiin vaan Cohenin muihin asiakkaisiin.

Daniels: Minut yritetään saada näytttämään valehtelijalta

Daniels on haastanut Cohenin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Danielsin mielestä Cohen on yrittänyt saada hänet näyttämään valehtelijalta julkisuudessa. Trump on kiistänyt seksisuhteen Danielsiin.