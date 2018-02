Trumpin linjaukset ärsyttävät turisteja – matkailijavirtojen väheneminen huolettaa USA:ssa

New Yorkin Manhattanilla amerikkalaisille sijoittajille kaupataan Pohjoismaisia keksintöjä ja teknologiaa. Silve Parviaisen johtaman New Yorkin Nordic Innovation Housen tarkoitus on auttaa Pohjoismaisia yrityksiä Amerikan valloituksissa.

– Nordic-sanalla on brändinä valtavan hyvä kaiku. Suomella on itsessään hyvä maine Yhdysvalloissa, mutta pohjoismainen on vielä kattavampi käsite, Parviainen sanoo.

Yhdysvaltain taloudella menee pääosin hyvin. Osa maan markkinoille tähtäävistä yrityksistä on silti hieman varpaillaan istuvan presidentin arvaamattomuuden vuoksi.

– Ehdottomasti markkinat kasvavat ja ostovoimaa on. Ihmiset ovat jossain määrin varovaisempia. En ole nähnyt, että yritykset jättäisivät tulematta tänne, mutta se on ollut keskustelun aihe, ja se on uutta, Parviainen sanoo.

Matkaajien määrä vähentynyt

Donald Trumpin päätös alentaa reilusti yritysveroa on piristänyt liikemaailman ilmapiiriä entisestään. Vaikka työttömyysluvut ovat alhaalla, asiantuntijat varoittavat eriarvoisuuden lisääntymisestä.

– Moni joutuu tekemään useampaa työtä. Pienien palkkojen vuoksi ruoka-apua tarvitaan ennennäkemättömän paljon, taloustieteiden professori Sharyn O’Halloran Columbian yliopistosta kertoo.

Ennätyksellisten osakemarkkinoiden mahdollinen kupla puhututtaa, ja New Yorkin kaltaisissa turistikeskuksissa moni on huolissaan matkailun vähentymisestä. Trumpin valinnan jälkeen Yhdysvaltoihin matkaavien määrä on laskenut nelisen prosenttia. Se tarkoittaa miljardien menetystä.

– Turistien havainto siitä, ettei Yhdysvallat toivota enää tervetulleeksi, on otettava erittäin vakavasti, O’Halloran sanoo.

Yritysmaailma toivottaa ulkomaalaiset tervetulleeksi

Asiantuntijat pelkäävät Trumpin lyhytnäköisen protektionismin aiheuttavan haittaa pidemmällä aikavälillä.

– EU tavoittelee vapaakauppaa ja Kiinan puhutaan korvaavan Yhdysvallat Tyynenmeren vapaakauppasopimuksessa. Kaikki muut tekevät yhteistyötä paitsi me. Kohta kukaan ei halua enää pelata USA:n takapihalla, jäämme pois isosta kuvasta ja se tulee olemaan ongelma, O’Halloran sanoo.

Trumpin linjauksista huolimatta yritysmaailma toivottaa ulkomaalaiset tervetulleeksi.

– Jos tuotteella on mitään tekemistä trendien kanssa, niin tänne vaan. Täällä syntyy se mikä myy, Silve Parviainen kiteyttää.