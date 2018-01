Tsekkiläiset äänestävät presidentistä – istuva presidentti suosikki, mutta vastassa vakavasti otettava vaihtoehto

Ehdokkaita presidentiksi on kahdeksan. Ehdolla on muun muassa nykyinen presidentti, EU-vastainen Milos Zeman, joka pyrkii toiselle kaudelle. Ennen äänestystä tehdyissä mielipidetiedusteluissa 73-vuotias Zeman on ykkössuosikki presidentiksi.