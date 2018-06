Tuhannet marssivat Lontoossa uuden brexit-äänestyksen puolesta – kaksi vuotta eropäätöksen jälkeen moni asia on edelleen auki

Sekä EU:n että Britannian tahoilta on viime aikoina väläytelty, että jos neuvottelut eivät etene, on sopimukseton ero varteenotettava vaihtoehto.

– Pääministeri (Theresa May) on toistuvasti sanonut, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Ja ei sopimusta on parempi kuin huono sopimus, Mayn puoluetoveri, kansainvälisen kaupan ministeri Liam Fox kommentoi BBC:lle.