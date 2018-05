Tuhannet odottavat evakuointia Havajilla – myrkkypilvet ovat Kilauean purkauksen uusi riesa

Jo reilun parin viikon ajan kestäneen purkauksen aikana maahan on repeytynyt uusia kraattereita ja osa vanhemmista kraattereista on laajentunut. Samalla nopeasti valuvat laavavirrat ovat muuttuneet leveämmiksi.

Tuhatasteinen laava sinkoaa pieniä lasinsiruja ilmaan

"Tulivuoret ovat aina yksilöitä"

Kilauean suurta purkausta on odotettu jo vähintään joitakin viikkoja. Heinosen mukaan suuri purkaus on mahdollinen, mutta ennustaminen on vaikeaa.

– Tulivuoret ovat aina yksilöitä ja niiden toimia on aika vaikea täysin ennustaa. Vähän huolestuttavaa on kuitenkin se, että uusia repeämiä on syntynyt useita. Lisäksi Kiauean pääkraateri, joka on nykyisestä repeämävyöhykkeestä 30 kilometriä länteen, siellä on havaittu maanjäristyksiä ja jonkin verran pieniä purkauksia. Sitä seurataan tässä mielenkiinnolla.