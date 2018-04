Tuhansien ihailema intialainen guru karkotti 16-vuotiaasta teinitytöstä "pahoja henkiä" – tuomittiin elinkautiseen vankeuteen raiskauksesta

Tuomio langetettiin erittäin tiukkojen turvatoimien keskellä Intian läntisessä Rajasthanin osavaltiossa. Gurun pidätys ja oikeudenkäynti ovat aiheuttaneet prosessin aikana levottomuuksia, sillä hänen hengellisellä liikkeellään on valtavasti kannattajia.

”Pahojen henkien karkotus”



Uskonnollinen imperiumi



Nyt 77-vuotias Asaram Bapu on levittänyt oppiaan intialaisten keskuudessa 1970-luvulta saakka. Vuosikymmenten aikana hän on rakentanut liikkeelleen valtavan uskonnollisen imperiumin. Maassa on pelkästään 400 hänen liikkeensä opin opettamiseen keskittynyttä uskonnollista koulua.