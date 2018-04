Tukholman iskussa vuosi sitten kuolleen Ebban, 11, äiti: "Kaipaukseni on rajaton"

– On ennennäkemättömän tunteikasta ja todella vaikeaa selvitä läpi tämän päivän. Toivon ja uskon, että Ebba on ylpeä siitä, että tällainen konsertti järjestetään hänen muistokseen, äiti sanoo lehdelle.

Kaipaus, rakkaus ja toivo -niminen, Ebban muistoa kunnioittava konsertti, alkaa tänään kello 17 paikallista aikaa. Se on avoin kaikille.

Säätiön toiminta on merkinnyt paljon Jeannettelle.

– Säätiö on ainoa asia, joka on tuntunut todella merkitykselliseltä tämän hetken elämässäni. Säätiö on ollut todellista kuntoutusta minulle, hän sanoo.