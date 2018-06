Tukholman ulkopuolella riehuu raju maastopalo – savu näkyy keskustaan saakka

Tulipaloa on tällä hetkellä sammuttamassa 30 palomiestä. Pelastuslaitoksen mukaan palo ei ole vielä puoli kahdeksan aikaan Suomen aikaa ollut hallinnassa hallinnassa. Palopaikalle on matkalla lisää pelastuslaitoksen yksiköitä ja myös sammutushelikopteri estämään palon leviämistä. Maasto alueella on erittäin kuivaa.