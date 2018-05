Tulivuorenpurkaus vain pahenee Havaijilla, laava myrskysi talon läpi – Asukas: "Rehevä viidakko muuttunut kuolleen keltamustaksi"

Kilauea-tulivuori alkoi purkautua tämän kuun alussa. Tuolloin Steve Gebbie joutui lähtemään kodistaan sadan muun evakuoidun tavoin. Nyt evakuoituja on jo melkein 2000. Asiasta kertoo CNN.

Gebbien asuintalo on edelleen ehjä, mutta sen ympäristössä on tulivuoresta purkautuneita vaarallisen myrkyllisiä savukaasuja. Viranomaiset päästävät asukkaita palaamaan koteihinsa määräajoin, jotta he pääsevät tarkistamaan kotinsa tilanteen.