Tulivuorenpurkauksista uutisoitu tiuhaan: Syynä ”Tyynenmeren tulirengas”

Eilen alkanut purkaus on surmannut ainakin 62 ihmistä ja satoja on loukkaantunut. Uhrimäärän pelätään vielä kasvavan.

Tulivuorenpurkauksista on uutisoitu tänä keväänä tiuhaan. Useimmille viime aikojen purkauksille syy on niin kutsuttu Tyynenmeren tulirengas.

Tulirengas on 40 000 kilometriä pitkä, seismisesti aktiivinen hevosenkengän muotoinen alue.

Tämän vuoden puolella melko isoja purkauksia on nähty Guatemalan lisäksi mm. Indonesiassa, Japanissa ja Hawaijilla, joka tosin sijaitsee varsinaisen tulirenkaan sisässä.

Jopa 80% maailman tulivuorenpurkauksista ja suurin osa maanjäristyksistä tapahtuu tulirenkaassa. Ja syy tälle on hyvin yksinkertainen: jättimäinen Tyynenmeren mannerlaatta, joka hankautuu naapurilaattojaan vasten.

Mm. Havaijin Kilauean purkauksen ja nyt Guatemalan Fuegon jälkeen on pohdittu, ovatko mannerlaatat ja sitä myötä tulirengas nyt poikkeuksellisen aktiivisia.

Tutkijat kuitenkin toppuuttelevat ja arvioivat, että kyse on tuskin poikkeuksellisesta aktiivisuudesta. Tulirenkaalla on nimittäin aina ollut käynnissä jonkin asteisia purkauksia päivittäin. Nykyään niiden mittaaminen ja ennustaminen vain on tehokkaampaa, ja myös uutiset sekä näyttävät kuvat leviävät yhä nopeammin.