Video: Tulivuori purkautuu Filippiineillä – koulut suljettu, lentoliikenne keskeytetty

Tulivuoren purkauksen tieltä on evakuoitu 26 000 ihmistä.

Suoja-aluetta on laajennettu niin, että se ulottuu kahdeksan kilometrin säteellä Mayon ympäristöön. Samalla viranomaiset nostivat hälytystason kolmosesta neloseksi, korkein aste on viisi.

Noin 26 000 ihmistä on siirretty suojaan uhkaavalta suurpurkaukselta. Alueen asukkaita on ohjeistettu pysymään poissa vaara-alueelta.

Mayo on Filippiinien aktiivisimpia tulivuoria. Se sijaitsee Luzonin saarella yli 300 kilometrin päässä maan pääkaupungista Manilasta.

Tulivuoren aktiivisuus on jo vaikuttanut lentoliikenteeseen, sillä lennot Albayn alueelle on lopetettu. Sieltä ei myöskään nouse koneita. Myös Mayon lähialueen koulut on suljettu purkausten vuoksi.