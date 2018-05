Tulivuori syöksee laavaa jo 20 halkeamasta Havaijilla – Vesa: "Ihmiset pelkäävät, että he jäävät jumiin tulivuoren puolelle"

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Katso videolta, kuinka hurjalta Hawaijin laavapurkaus näyttää!



– Tulivuori on nyt erittäin aktiivinen. Laava liikkuu maan alla ja pulpahtelee hyvin ennakoimatta maan pintaan. Purkautumia on tullut kaiken kaikkiaan 17 lisää, Vesa kertoo.



Havaijin suurimmalla saarella on viime päivinä purkautunut jälleen lisää laavaa. Vesan mukaan laava on nyt peittänyt alleen noin 70 000 neliökilometriä, mikä on suuri alue saarella.



– Uudet purkaukset puskevat laavaa korkealle, Vesa kuvaa MTV Uutisille.



"Päätiehen tullut suuria repeytymiä"

Uutiskanava CNN:n mukaan varhain sunnuntaina paikallista aikaa avautunut halkeama ja siitä syöksynyt laava ovat aiheuttaneet lisää evakuointeja. Vesa kertoo, että suurin huoli tällä hetkellä on saaren pääliikenneväylän kohtalo.



– Tiehen on tullut suuria repeytymiä ja ihmiset pelkäävät, että maanjäristyksen sattuessa he jäävät jumiin tulivuoren puoleiselle saarelle. Tie on ainoa suuri liikenneväylä pois tulivuoren läheltä.



Myös myrkylliset savukaasut lisääntyvät koko ajan.



– Evakuointialuetta laajennetaan koko ajan myrkyllisten kaasujen takia. Kaikki saaren puistot on suljettu kaasujen takia.



Suuria maatiloja evakuoitu

Saaren asukkaat ovat kuitenkin edelleen melko rauhallisia.



– Paikalliset pitävät todella hyvää huolta toisistaan. Alueella on paljon tukipisteitä, josta jaetaan ruokaa ja yösijoja. Alueella on paljon esimerkiksi suuria maatiloja, joista on jouduttu evakuoimaan ihmisiä pois.



Pahin ennuste Vesan mukaan on, että Kilauan-tulivuoren ylin huippu alkaa purkautua.



– Silloin sieltä lentää sellaisia 14 tonnin painoisia kivikappaleita tosi korkealle ilmaan. Siinä vaiheessa tuhkapilvi olisi niin iso, että se varmasti leviää saaren joka puolelle ja kaikki lennot varmasti perutaan. Olemme täällä sitten jumissa.



Turisteilta kielletty tulivuoren alue

Vesa kertoo, että tulivuoren puoleiselle saarelle ei tällä hetkellä tee mieli lähteä.



– Halutaan olla sillä tavalla viisaita. Sinne on turistejakin kielletty menemästä. Tänäänkin tällä saarella on ollut yli 100 pienempää maanjäristystä. Niitä koko ajan tässä tulee ja tänään suurin maanjäristys oli yli 5 magnitudia. Jos tulee yksikin isompi purkaus, niin tuho kasvaa samalla mitalla.



Saarella ei Vesan mukaan tällä hetkellä puhuta juurikaan muusta kuin Kilauea-tulivuoresta.