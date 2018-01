Tulva vangitsi miesporukan luolaan Sveitsissä – jumissa kohta jo viikon

Höllochin luola on suosittu luontomatkailukohde ja se sijaitsee Schwyzin kantonissa Keski-Sveitsissä. Se on yksi Euroopan suurimmista maanalaisista luolastoista.

Ryhmä lähti lauantaina kahden päivän seikkailuksi aiotulle retkelle, joka on kohta venynyt jo viikon mittaiseksi. Retken järjestäjät olivat odottaneet lumisadetta, mutta vetenä tullut sade tukki sisäänkäynnin.

Viranomaisten mukaan jumiin jäänyt ryhmä joutuu odottamaan vielä ainakin viikonloppuun, että vesi laskee sopivalle tasolle. Ryhmä on nyt leiriytynyt luolastossa paikkaan, johon tulvavesi ei pääse.

Pelastusryhmä pääsi heidän luokseen alkuviikolla, mutta myös he joutuvat odottamaan poistumista, jonka odotetaan tapahtuvan lauantaina. Pelastusryhmän mukana miehille tuotiin myös lisäruokaa ja tarvikkeita, joilla he pysyvät lämpiminä luolassa, jossa on noin kuusi astetta lämmintä.