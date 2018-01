Tunisiassa pidätetty jälleen 150 ihmistä – YK vedonnut viranomaisten mielivaltaisuuteen pidätyksissä

Väkivaltaiset mielenosoitukset maassa ovat jatkuneet viime maanantaista lähtien korkeita hintoja, nousevaa verotusta ja hallituksen uusia säästötoimia vastaan. Kaiken kaikkiaan poliisi on pidättänyt lähes 800 ihmistä.

Mielenilmausten aikana yksi ihminen on kuollut, kymmeniä valtion rakennuksia on poltettu ja armeija on lähetetty turvaamaan kaupunkeja. Uutistoimisto Reutersin mukaan mielenosoitukset ovat viikon mittaan levinneet noin kymmeneen tunisialaiskaupunkiin.